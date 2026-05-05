«Единая Россия» предложила варианты ответов на критику блокировки Telegram

«Единая Россия» подготовила материал «Дюжина жестких вопросов к EP», который в формате «вопрос-ответ» объясняет, как можно отвечать на критику в адрес решений партии. Буклет предназначен для депутатов, агитаторов и сторонников «Единой России». С его содержанием ознакомился «Ъ».

Один из представленных вопросов к партии касается блокировки мессенджера Telegram: «Почему ЕР стала партией запретов, поддерживает ограничение Telegram, закрывает интернет и душит свободу слова?». «А почему о том, что ЕР “душит свободу слова”, разрешено совершенно свободно кричать из каждого утюга и канала?» — предлагают ответ составители. В буклете также приводят доводы, что партия «всегда выступала за свободу слова», даже несмотря на «информационно-психологическую войну».

В материале разбирают другие вопросы, которые задают «не оппозиционеры», а избиратели. Например, почему ЕР считает себя единственной партией Путина, или «почему ЕР побеждает за счет админресурса, почему директора и главврачи заставляют голосовать бюджетников?»

