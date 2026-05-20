В Ярославле благоустроят почти 150 воинских захоронений

В Ярославле в 2026 году благоустроят 149 воинских захоронений: 103 — по федеральному проекту и 46 — по региональной программе. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: мэрия Ярославля

Согласно данным портала госзакупок, в текущем году было проведено две процедуры по выбору подрядчика для обустройства и восстановления воинских захоронений на Воинском кладбище. Первые торги состоялись 9 апреля: подрядчик предложил выполнить работы за 3,8 млн руб., что ниже начальной цены на 1,1 млн руб. Контракт заключен с ООО «Кронус» из Королева. Компания должна до 31 августа 2026 года заменить 103 гранитные плиты.

7 мая состоялись вторые торги по обустройству 46 воинских захоронений. Работы до конца лета выполнит ярославский индивидуальный предприниматель. Стоимость контракта составила 1,6 млн руб., что на 600 тыс. меньше начальной цены. Заказчиком в обоих соглашениях выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Алла Чижова