Песков ответил на угрозы Литвы напасть на Калининград

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к заявлению властей Литвы о способности НАТО ударить по Калининграду.

«Это заявление на грани безумия»,— сказал господин Песков журналисту Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей»). «Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики»,— добавил пресс-секретарь.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что при необходимости у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде и уничтожения размещенных там установок ПВО и ракетных комплексов.