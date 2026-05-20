В Ярославской области зафиксировали 445 укусов клещей за неделю

В Ярославской области произошло 445 случаев укусов клещей за неделю. Данные привел областной Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Почти половина случаев произошла в Ярославле — 213. В Рыбинске за помощью после укусов обратились 119 человек. Еще 20 случаев произошло в Даниловском округе, 13 — в Некрасовском и 11 — в Ростове Великом.

Ранее СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор сообщали, что Ярославская область вошла в перечень эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту. На этих территориях есть повышенный риск заражения.

Алла Чижова