Курс доллара на Forex опустился ниже 71 руб. впервые с начала 2023 года

Курс доллара снизился на 0,47% по сравнению со вчерашним днем — до 70,86 руб., свидетельствуют данные биржи Forex к 9:03 мск. Последний раз курс доллара опускался ниже 71 руб. 8 февраля 2023 года.

Курс евро в то же время демонстрирует менее ощутимую динамику, торгуясь на уровне 82,16 руб. на Forex (-0,54%). Накануне днем показатель составлял 82,85 руб. (падение на 1,89%).

19 мая доллар на Forex подешевел до 71,3 руб. — впервые с 9 февраля 2023 года. Позднее в тот же день Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне 71,2 руб.