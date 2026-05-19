ЦБ установил курс доллара ниже 72 руб. впервые с февраля 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,2 руб., следует из сообщения на сайте регулятора. Последний раз курс американской валюты опускался ниже 72 руб. в феврале 2023 года.

Обменные курсы для евро и юаня регулятор установил на уровне 82,7 руб. и 10,4 руб. соответственно. Накануне курсы валют составляли 72,3 руб. за доллар, 10,6 руб. за юань и 84 руб. за евро.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году курс доллара в среднем составит 81,5 руб. За 2027 и 2028 годы показатель должен составить 87,4 руб. и 96,0 руб. за доллар.