Курс доллара на Forex опустился ниже 72 руб. впервые с февраля 2023 года

Курс доллара снизился более чем на 1,5% — до 71,3 руб., свидетельствуют данные биржи Forex к 12:35 мск. В последний раз курс американской валюты опускался ниже 72 руб. 9 февраля 2023 года.

Аналог курса доллара на Московской бирже (USDRUB_TOM) торговался на уровне 71,28 руб. (-1,6% к закрытию предыдущего дня). Одновременно с долларом на Московской бирже дешевеет юань. Курс китайской валюты упал на 1,67% — до 10,47 руб. Показатель опускается ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года. Курс евро на Forex к 12:39 мск снижается на 1,89% — до 82,85 руб.