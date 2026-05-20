В Новороссийске и Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе и Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей и туристов соблюдать меры безопасности при включении сирен и сигнала «Внимание всем».

Гражданам, находящимся дома, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря. Тем, кто находится на улице, советуют пройти в подвальные помещения ближайших зданий, подземные переходы или парковки.

Использовать автомобили в качестве укрытия и находиться у стен многоквартирных домов не следует. Жителей попросили сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала тревоги.

Вячеслав Рыжков