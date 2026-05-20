Паводок из-за сброса воды в Казахстане не угрожает Тюменской области

Тюменской области не угрожает паводок из-за сброса воды из водохранилищ в Казахстане, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона. Власти отметили, что паводок проходит по благоприятному сценарию.

При сбросе вод в сопредельных с Тюменской областью территориях Казахстана мог повыситься уровень рек, которые протекают через границу. Согласно данным Росгидромета, в этом году такой ситуации во время паводка, как в 2024-2025 годах, не будет. «Состояние водных объектов у наших соседей стабилизировано, на нашу территорию не придет "большая вода" из сопредельного государства. Паводка уровня прошлых двух лет не ожидается»,— сказано в сообщении.

К началу апреля в Тюменской области из-за интенсивного таяния снега талыми водами подтопило несколько низководных мостов. В двух зонах были организованы две лодочные переправы. Пик паводка в регионе ожидался в начале мая.

Ирина Пичурина