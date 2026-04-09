В Тюменской области организовали две лодочные переправы в зоне подтоплений

В Аромашевском округе Тюменской области в результате паводка подтопило два низководных моста на подъездах к деревне Новоуфимская и селу Русаково, передает информационный центр правительства региона. В этих зонах организованы две лодочные переправы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Они работают в соответствии с графиком. За последние сутки на реке Вагай и реке Балахлей наблюдается понижение уровня воды»,— сообщил глава муниципалитета Игорь Власов.

К началу недели в Тюменской области из-за интенсивного таяния снега талыми водами подтопило пять низководных мостов, в их числе также мосты к деревне Кармацкая (Аромашевский МО) на Вагае, в деревне Криволукская (Ялуторовский МО) на Тоболе, а на реке Ишим — мост в селе Ощепково (Абатский МО). Пик паводка в регионе ожидается в начале мая.

