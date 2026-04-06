Пик паводка в Тюменской области ожидается в начале мая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. По его словам, в муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, будет обеспечена эвакуация во временные пункты.

Паводок в Тюменской области. Река Ишим во время разлива.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Паводок в Тюменской области. Река Ишим во время разлива.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пока синоптики дают достаточно оптимистичные прогнозы — уровень воды в реках не должен превысить показатели прошлых лет. Тем не менее существуют риски подтопления территорий в Тюмени и ряде других муниципалитетов региона в поймах рек Ишим и Тура»,— написал глава региона.

Господин Моор отметил, что, учитывая опыт предыдущих лет, власти готовятся к различным сценариям развития ситуации, включая неблагоприятные. Ведется формирование запасов необходимых материалов, мобилизация техники и персонала, а также отработка механизмов оперативного оповещения населения.

На заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор напомнил о необходимости выполнения всех подготовительных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. «Наша общая задача — не допустить гибели людей и минимизировать экономический ущерб»,— подчеркнул Александр Моор.

Ранее в Тюменской области закрыли проезд на девяти дорожных участках из-за подъема паводковых вод.

