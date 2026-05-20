В Краснодаре устраняют последствия ливня

В Краснодаре продолжают устранять последствия сильного дождя. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ночь на 20 мая специализированные бригады проводили откачку воды на улицах краевого центра. К утру работы завершили на ул. им. Комарова, пересечении ул. Автомобильной и Ростовского шоссе, а также на ул. им. Дзержинского, 163/2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время спецтехника продолжает работу на Ростовском шоссе и ул. Аральской. Дополнительные машины направлены в микрорайон Музыкальный и на ул. Ратной Славы.

Всего, по данным мэрии, от жителей Краснодара поступило 11 заявок на откачку дождевой воды. Обращения касались улиц Воинов-зенитчиков, им. Атамана Головатого, Очаковской, 2-й Заройной, Ивановской, им. Фрунзе, Семеновской, Дружной, Батуринской, Гомельской и Московской.

В администрации напомнили, что заявки на откачку воды принимаются Единой дежурно-диспетчерской службой. По прогнозам синоптиков, осадки в Краснодаре сохранятся в течение дня. Городские службы продолжают мониторинг ситуации и обследование улично-дорожной сети.

Вячеслав Рыжков