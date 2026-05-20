Над Кубанью, Крымом и другими регионами за ночь сбили 273 БПЛА

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на регионы страны в ночь на 20 мая. По данным ведомства, в период с 20:00 19 мая до 7:00 20 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над Кубанью и Крымом.

Как уточнили в министерстве, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Татарстана и Московского региона. Кроме того, атаки отражались над акваториями Азовского и Черного морей.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

