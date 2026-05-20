ФСБ предотвратила теракт на железной дороге на Кубани

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсионно-террористический акт в Краснодарском крае и задержали жителя Краснодара, подозреваемого в подготовке поджога объекта энергоснабжения железнодорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии спецслужбы, мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Следствие считает, что по полученному заданию он планировал совершить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры с использованием самодельных зажигательных устройств.

Кроме того, как утверждают в ФСБ, задержанный распространял в интернете ложную информацию о действиях российских военных в зоне специальной военной операции, а также публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о государственной измене и приготовлении к террористическому акту. Расследование ведет следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков