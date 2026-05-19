Мурашко исключил риски распространения вируса Эбола в России

Рисков распространения вируса Эбола в России нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Говоря о вспышке Эболы в Конго, он добавил, что Россия обсудит применение отечественной вакцины для оказания помощи инфицированным.

Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Специалисты Роспотребнадзора выдвигаются для оказания помощи по вопросу вакцин и препаратов. Мы будем обсуждать это с доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, руководителем Всемирной организации здравоохранения»,— сказал министр журналистам в Женеве, куда он прибыл на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.

О новой вспышке эпидемии Эболы на востоке Конго стало известно 7 мая. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Адханома Гебрейесуса, к 19 мая было зарегистрировано не менее 500 случаев заражения. По предварительной информации, еще 130 инфицированных скончались. ВОЗ признала вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение.

По словам господина Мурашко, «мир стал более готов» к подобным угрозам. Об этом среди прочего говорит то, насколько четко страны реагируют на такие вспышки, считает он. В пример он привел вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius у берегов Канарских островов.

