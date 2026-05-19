Суд признал законным снос самостроев на землях бывшей базы отдыха в Абрау-Дюрсо

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение о сносе самовольных построек на территории бывшей базы отдыха «Строитель» в Абрау-Дюрсо и оставил без удовлетворения жалобу ответчиков по делу о незаконном занятии земельного участка, находящегося в собственности Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, участок площадью около 5 га с 1986 года использовался в качестве базы отдыха новороссийского завода «Стройдеталь». В 1992 году земля перешла в собственность Краснодарского края, позднее более 3 га были оформлены в долевую собственность физических лиц.

В 2019 году департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи между администрацией Новороссийска и физлицами, прекратить право долевой собственности и обязать владельцев демонтировать возведенные на участке объекты. Первоначально суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

После вмешательства кассационной инстанции дело было направлено на новое рассмотрение. В ходе повторного разбирательства суд установил, что вместо малогабаритных домиков на участке были возведены одно- и трехэтажные здания, террасированная площадка, игровой павильон и иные объекты без необходимых разрешений. Суд частично удовлетворил требования департамента, обязав ответчиков освободить участок в течение месяца после вступления решения в силу, а также назначив неустойку в размере 3 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Ответчики настаивали, что не занимались строительством объектов, а приобрели их уже в готовом виде. Однако кассационный суд счел эти доводы несостоятельными и подтвердил законность ранее принятых судебных актов. В определении отмечается, что спорные строения возведены на участке, не предназначенном для капитального строительства, без согласия собственника земли и необходимых разрешений. Кроме того, суд указал, что регистрация объектов в реестре недвижимости нарушает права собственника участка и препятствует распоряжению землей.

Вячеслав Рыжков