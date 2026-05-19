В армии США объяснили удар по школе в Минабе ее нахождением на базе КСИР

Глава Центрального командования армии США Брэд Купер, выступая в Конгрессе, назвал расследование удара по школе для девочек в Минабе «сложным». По его словам, она находилась на объекте, где располагались крылатые ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Один из конгрессменов спросил господина Купера, готовы ли США признать своей ошибкой удар по школе. «Расследование продолжается. Это сложное расследование, сама школа находилась на действующей базе Корпуса стражей исламской революции, где хранятся крылатые ракеты», — сказал он (трансляцию на YouTube вела Associated Press)

Удар ракетами Tomahawk по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе был нанесен 28 февраля — в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Согласно данным, которые приводил Иран, во время удара погибли 168 человек.

В марте The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников писала, что предварительное расследование установило ответственность американских военных за удар. По словам собеседников газеты, это произошло из-за использования устаревших разведданных: военные планировали атаковать военную базу Ирана, частью которой ранее была школа. В том же месяце расследование инцидента начала ООН.

