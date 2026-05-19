За кишечную палочку в твороге кубанскому производителю назначили 700 тысяч рублей штрафа

Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф в размере 700 тыс. руб. ООО «КубаньРусМолоко» по делу об административном правонарушении, связанном с повторным нарушением требований технических регламентов при производстве молочной продукции. Основанием стали результаты проверок, в ходе которых в твороге предприятия были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Как следует из материалов дела, нарушения были установлены прокуратурой Армавира совместно со специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Проверка проводилась в декабре 2025 года и затронула несколько партий творога, произведенных компанией. Лабораторные исследования показали несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения общества к ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, указав на угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей. В решении отмечается, что специалисты отобрали десять проб молочной продукции, включая творог, масло и кефир, в том числе поставлявшихся в социальные учреждения.

Ходатайство компании о снижении размера штрафа суд отклонил, сославшись на характер выявленных нарушений и потенциальные риски для неопределенного круга потребителей. Сумма штрафа подлежит оплате в течение 60 дней после вступления решения в законную силу.

Это не первое привлечение предприятия к ответственности: в октябре 2025 года «КубаньРусМолоко» уже штрафовали на 300 тыс. руб. за аналогичное нарушение, создавшее угрозу жизни и здоровью потребителей.

Вячеслав Рыжков