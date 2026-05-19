В Ярославле арестовали директора частного образовательного учреждения

В Ярославле директора частного учреждения среднего профессионального образования Анну Куприянову обвиняют в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе областного суда, она заключена под стражу.

«По версии следствия, обвиняемая, достоверно зная о запрете на осуществление образовательной деятельности в связи с отсутствием лицензии, путем обмана совершила хищение денежных средств граждан в особо крупном размере»,— рассказали в пресс-службе.

Сначала госпоже Куприяновой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако она нарушила условия: без разрешения следователя покинула место жительства и не приходила по вызовам для проведения следственных действий. В итоге Кировский районный суд изменил меру пресечения на арест до 17 июня. Областной суд утвердил законность данного постановления.

