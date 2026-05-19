Партия в постельных тонах

Самая странная шахматная партия последних лет, кажется, была сыграна на крупном турнире Super Chess Classic Romania в Бухаресте. В ней известный французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа сделал ничью с претендентом на титул чемпиона мира Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, лежа на кровати. В таком положении, не покидая номер в отеле, Фируздже разрешили играть из-за травмы ноги, которую он каким-то образом получил во время турнира.

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour Алиреза Фирузджа стал первым в истории гроссмейстером, сыгравшим партию на шахматном турнире не в официальном зале, а в своем гостиничном номере, лежа на кровати

В хит номер один для всех шахматных медиаресурсов превратились фото, сделанные 18 мая во время партии пятого тура проходящего в Бухаресте Super Chess Classic Romania между Алирезой Фирузджей и Жавохиром Синдаровым. Это очень престижный турнир. Он является вторым этапом крупнейшей в шахматах коммерческой офлайн-серии Grand Chess Tour.

А партия между восьмым номером мирового рейтинга Фирузджей и находящимся на три строчки выше Жавохиром Синдаровым, в апреле благодаря выигрышу кандидатского турнира на Кипре завоевавшим статус претендента на титул чемпиона мира, привлекла внимание из-за удивительной обстановки и удивительного положения французского гроссмейстера.

Он играл ее не в официальном зале, а в своем гостиничном номере, в шортах и майке лежа на кровати. Синдаров же сидел за придвинутым к ней столом с доской.

К такой странной ситуации привело ЧП. Еще после третьего тура выяснилось, что Алиреза Фирузджа каким-то образом повредил левую лодыжку. Перелома, если верить комментатору турнира Ясиру Сейравану, врачи не нашли, но травма оказалась достаточно серьезной, чтобы они прописали Фируздже постельный режим, а ноге — почти полный покой на некоторое время.

Француз не явился на партию четвертого тура против Фабиано Каруаны, и все думали, что он снимется с соревнования. Однако Фирузджа, который страшно хотел улучшить турнирное положение (в его активе была лишь половинка очка), изучив регламент, понял, что может попросить у организаторов разрешить ему из-за чрезвычайных обстоятельств играть в отеле, не нагружая ногу. Главное, чтобы оппоненты были согласны на такие условия. А они не стали скандалить. По крайней мере Синдаров согласился приехать к французу.

В истории шахмат есть всего-навсего один эпизод, похожий на прецедент для бухарестского.

В 1985 году на турнире в голландском Тилбурге, топовом по составу участников, на резкие боли в спине пожаловался популярный английский гроссмейстер Энтони Майлз. Организаторы в итоге приняли решение, ставшее легендарным. Майлз играл партии в официальном зале, но — распластавшись на массажном столе, приставленном к доске.

Конкуренты англичанина поначалу не возражали против такого формата участия. Но после того как лежачий гроссмейстер, принявшись выигрывать партию за партией, добрался аж до первого места, завалили арбитров жалобами. В них говорилось, что Майлз своей позой отвлекал их от игры. Жалобы оргкомитет удовлетворить отказался.

Что касается Алирезы Фирузджи, то он сумел партию с Жавохиром Синдаровым, хотя и подобрался совсем близко к проигрышу, свести к ничьей. По его бухарестским меркам, разумеется, успех, но взлет наподобие того, что совершил в Тилбурге Майлз, французу все-таки не светит.

Алексей Доспехов