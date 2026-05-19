Миллениалы предпочитают проводить майские праздники в центре Сочи — исследование T2

Краснодар — Т2 проанализировал туристическую активность в Сочи и Сириусе в период майских праздников — с 1 по 11 мая. На основе обезличенных данных компания сформировала цифровой портрет отдыхающих, включая гендер и возраст, а также определила топ регионов и пик посещаемости туристов.

Фото: magnific.com

Майские выходные — идеальное время для коротких путешествий по стране. Сочи и федеральная территория Сириус традиционно входят в топ самых востребованных маршрутов. По данным аналитики T2, пик посещаемости гостей пришелся на 10 мая. При этом общий приток роумеров с 9 по 11 мая оказался только на 5% выше, чем за период с 1 по 3 мая — туристы охотно проводили время на территории курорта с самого начала майских праздников.

Чаще других в Сочи и Сириус приезжали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Санкт-Петербурга и Красноярска. Т2 также проанализировала возраст путешественников и выявила, что наибольшую долю занимают туристы 35–44 лет — на них пришлись 45% от общего количества гостей. Еще 30% составили пользователи 45–54 лет. Путешественники 25–34 лет сформировали 14% турпотока, а старше 55 лет — 11%.

Гендерно показатели распределились с небольшим перевесом в сторону женщин: 51% против 49% у мужчин. Однако последние заметно активнее выходили в сеть во время отдыха, потратив на 10% больше интернет-трафика.

Самым посещаемым стал Центральный район Сочи — на него пришлись 40% от общего количества роумеров. Кроме того, отдыхающие активно отправлялись в Адлерский (21%) и Хостинский (16%) районы. Лазаревский и федеральная территория Сириус разделили между собой по 12%.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Аналитика больших данных помогает нам предвидеть сценарии перемещения туристов и их цифровые привычки в период высокой сезонной активности. На основе big data мы можем прогнозировать нагрузку на сеть, а значит — своевременно усиливать инфраструктуру в наиболее востребованных туристических локациях и поддерживать высокое качество связи даже в пиковые периоды. Для T2 это не только вопрос технологической эффективности, но и часть большой системной работы над комфортным клиентским опытом в поездках по югу России».

krasnodar.t2.ru

ООО «Т2 Мобайл», ОГРН:1107746515425