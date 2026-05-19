В Сочи на майские праздники чаще всего приезжали туристы из Москвы

Поток туристов в Сочи и на федеральную территорию «Сириус» в период майских праздников оставался стабильным на протяжении всех выходных дней. Согласно исследованию оператора связи T2, общий приток роумеров с 9 по 11 мая оказался лишь на 5% выше по сравнению с периодом с 1 по 3 мая. Это свидетельствует о том, что отдыхающие активно приезжали на курорт уже с самого начала праздничных дней.

Аналитики изучили обезличенные данные пользователей мобильной сети в период с 1 по 11 мая и составили цифровой портрет туристов, посещавших Сочи и Сириус. Наибольшая посещаемость была зафиксирована 10 мая, однако существенного скачка турпотока после Дня Победы специалисты не отметили.

Чаще всего на курорт приезжали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Санкт-Петербурга и Красноярска. Самой многочисленной возрастной группой стали туристы от 35 до 44 лет — на них пришлось 45% общего турпотока. Еще 30% составили отдыхающие в возрасте от 45 до 54 лет. Туристы 25–34 лет обеспечили 14% поездок, а путешественники старше 55 лет — 11%.

По данным исследования, женщины составили 51% от общего числа гостей, мужчины — 49%. При этом мужчины во время отдыха пользовались мобильным интернетом активнее и потратили примерно на 10% больше интернет-трафика.

Наиболее востребованным у туристов оказался Центральный район Сочи, который посетили около 40% всех роумеров. Второе место занял Адлерский район с долей 21%, далее следует Хостинский район — 16%. Лазаревский район и федеральная территория «Сириус» получили по 12% туристического потока.

Мария Удовик