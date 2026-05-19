Минюст США создал фонд размером $1,8 млрд для защиты сторонников Трампа

Министерство юстиции США объявило о создании фонда в размере почти $1,8 млрд для выплаты компенсаций сторонникам Дональда Трампа. Фонд создан в рамках соглашения об отзыве Трампом иска к Налоговому управлению США. В иске на $10 млрд утверждалось, что Налоговая служба не смогла защитить Трампа и организацию Trump Organization от несанкционированной утечки их налоговых деклараций за 2019 и 2020 годы.

Созданный Минюстом фонд предназначен для помощи сторонникам президента, считающим себя жертвами несправедливых преследований со стороны предыдущей администрации. Создание такого фонда, как сообщает CNN,— «беспрецедентный шаг, который позволит администрации президента выплачивать средства его сторонникам из контролируемого им государственного учреждения за счет налогоплательщиков».

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его союзники подвергались преследованиям. Заявку на получение помощи от фонда может подать любой гражданин США, считающий себя объектом гонений предыдущей администрации. Американские СМИ предполагают, что это может распространяться и на 1,6 тыс. человек, связанных с беспорядками у Капитолия 6 января 2021 года.

Екатерина Наумова