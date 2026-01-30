Трамп подал иск на $10 млрд против налогового управления и Минфина США

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи подали в суд на Налоговую службу и Министерство финансов США. Они потребовали компенсации $10 млрд за раскрытие в СМИ их налоговых деклараций за 2019 и 2020 годы. Об этом сообщает Reuters.

В иске, который предъявлен в федеральном суде Майами, Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп, организация Trump Organization и сам президент заявили, что агентства «не предприняли обязательных мер предосторожности», чтобы предотвратить утечку налоговых деклараций в «левые СМИ», включая New York Times и ProPublica.

Ответчики, как указано в иске, «нанесли репутационный и финансовый ущерб истцам, поставили их в неловкое положение в обществе, несправедливо запятнали их деловую репутацию, представили их в ложном свете и негативно повлияли на общественное положение президента Трампа и других истцов».

Декларации, о которых идет речь, передал в СМИ бывший сотрудник Налогового управления США Чарльз Литтлджон. В 2018 году он взломал системы службы и обнародовал налоговые декларации наиболее состоятельных американцев, размещенные там за последние 15 лет. В 2024 году суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Эрнест Филипповский