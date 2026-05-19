На Кубани начались зональные совещания органов территориального общественного самоуправления

В Геленджике стартовал цикл зональных совещаний органов территориального общественного самоуправления (ТОС), на которых подводятся итоги их работы за 2025 год. Открывая мероприятие в культурно-деловом центре «Геленджик Арена», председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко сообщил, что до конца мая аналогичные встречи пройдут еще в пяти зонах региона.

В совещании приняли участие депутаты Госдумы Иван Демченко и Сергей Алтухов, директор департамента внутренней политики Краснодарского края Виталий Пикула, депутаты ЗСК, главы муниципалитетов, представители органов ТОС из ряда городов и районов края.

Зональные совещания проводятся ежегодно и традиционно включают обмен практиками между активистами, а также церемонию награждения победителей краевого конкурса «Лучший орган ТОС», учрежденного в 2007 году. В рамках программы прошел семинар о мерах поддержки ТОС и последних изменениях законодательства, связанных с их деятельностью.

Отдельным блоком была представлена выставка проектов, реализованных при участии органов территориального самоуправления. По данным организаторов, с 2007 года по инициативе активистов в регионе благоустроено более 600 общественных территорий и отремонтировано свыше 200 объектов инфраструктуры.

Обращаясь к участникам, Юрий Бурлачко отметил, что в крае действует более 6,5 тыс. органов ТОС, которые, по его словам, представляют собой «сплоченную армию неравнодушных людей». Он также напомнил о расширении возможностей таких объединений при получении юридического статуса — в том числе доступе к грантам и программам инициативного бюджетирования.

Победителям конкурса были вручены дипломы и награды Законодательного собрания края, а также благодарности губернатора Вениамина Кондратьева. Участников также приветствовали депутаты Госдумы, подчеркнувшие роль ТОС в реализации местных инициатив и укреплении доверия жителей к власти.

Отдельно представители краевой администрации и муниципалитетов отметили участие активистов в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Анапе и Туапсе. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов.

Вячеслав Рыжков