СК организовал проверку по факту гибели мужчины в пожаре под Ростовом

Сотрудники управления СК России по Ярославской области организовали доследственную проверку по факту гибели 54-летнего мужчины при пожаре в деревне Новоселка под Ростовом Великим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС сообщили, что жилой деревянный дом на две семьи загорелся вечером 18 мая. Тушили пожар 10 человек личного состава и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось к 4:15 19 мая.

«Огнем уничтожен дом с пристройкой на площади 126 квадратных метров. Повреждена баня на площади 12 квадратных метров»,— сообщили в МЧС.

В СК рассказали, что в качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается тлеющее табачное изделие. К настоящему моменту назначена пожарно-техническая экспертиза.

Алла Чижова