Баскетболист «Локомотива-Кубань» стал лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2025/26. Награда вручается баскетболистам краснодарского клуба уже пятый год подряд, что фактически закрепило за системой подготовки команды устойчивую репутацию «поставщика» молодых игроков для лиги.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Церемония награждения состоялась во время домашнего матча против ЦСКА, приз спортсмену передал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
В регулярном чемпионате Всеволод Ищенко провел 40 матчей, в среднем проводя на площадке по 23 минуты. Его статистика составила 8,7 очка при 46,8% реализации трехочковых, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата при коэффициенте эффективности 12,9.
Сам Всеволод Ищенко, комментируя награждение, поблагодарил тренерский штаб, руководство, медицинский персонал и партнеров по команде за доверие и игровое время, подчеркнув роль поддержки в своем прогрессе.