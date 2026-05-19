Баскетболист «Локомотива-Кубань» стал лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2025/26. Награда вручается баскетболистам краснодарского клуба уже пятый год подряд, что фактически закрепило за системой подготовки команды устойчивую репутацию «поставщика» молодых игроков для лиги.

Церемония награждения состоялась во время домашнего матча против ЦСКА, приз спортсмену передал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В регулярном чемпионате Всеволод Ищенко провел 40 матчей, в среднем проводя на площадке по 23 минуты. Его статистика составила 8,7 очка при 46,8% реализации трехочковых, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата при коэффициенте эффективности 12,9.

В клубе «Локомотив-Кубань» отметили, что награда стала продолжением многолетней серии успехов: игроки системы клуба получают звание лучшего молодого баскетболиста лиги на протяжении пяти сезонов подряд.

Сам Всеволод Ищенко, комментируя награждение, поблагодарил тренерский штаб, руководство, медицинский персонал и партнеров по команде за доверие и игровое время, подчеркнув роль поддержки в своем прогрессе.

