На фестивале «Быть казаком» в Усть-Лабинске выступит петербургский ансамбль «Толока»

Форум-фестиваль «Быть казаком» в 2026 году сохранит прежний формат и вновь пройдет в двух основных локациях — 27–28 июня у озера Копытце в Усть-Лабинске и в хуторе Аргатов. В пресс-службе фестиваля «Ъ-Кубань» отметили, что структура мероприятия останется разделенной на фестивальную и деловую части.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ансамбль фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки Толока

Праздничная программа традиционно развернется на открытых площадках. У озера Копытце гостей, включая семьи с детьми, ждут выступления фольклорных коллективов, ремесленная ярмарка, кулинарные конкурсы с блюдами кубанской кухни, исторические реконструкции, литературные площадки и спортивные казачьи игры. Аналогичные активности будут представлены и в хуторе Аргатов.

Деловая часть форума пройдет на площадке у отеля «Легенда». В течение двух дней здесь запланированы дискуссии с участием атаманов, представителей органов власти, историков и предпринимателей, посвященные современному развитию казачества и его роли в обществе. Отдельно будет развернута выставочная зона с VR-экспозицией и мультимедийными инсталляциями.

Организаторы отмечают, что фестиваль сохраняет формат не только культурного праздника, но и дискуссионной площадки, где обсуждаются вопросы идентичности и традиций казачества в современной России.

Состав хедлайнеров и приглашенных артистов пока полностью не раскрывается. Известно, что на гала-концерте выступят в том числе коллектив «Толока», недавно представлявший Россию на 61-й Венецианской биеннале современного искусства, а также государственный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Н.В. Кубаря», ансамбль казачьей песни «Скрыня», Московский театр «Яр» и заслуженный артист России Виктор Сорокин.

Особое внимание организаторы уделят вопросам безопасности. На всех площадках будут действовать усиленные меры охраны, мероприятие пройдет при координации с правоохранительными и профильными службами.

В 2025 году форум-фестиваль собрал более 10 тыс. участников со всей страны.

Вячеслав Рыжков