Названа дата возобновления прямого авиасообщения между Ярославлем и Пермью

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью возобновят с 6 июня. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Набережная Камы в Перми, арт-объект "Счастье не за горами"

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Набережная Камы в Перми, арт-объект "Счастье не за горами"

Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ100/200. В июне рейсы будут осуществлять раз в неделю (по субботам), а в июле и августе — два раза в неделю (по понедельникам и субботам). Время в полете — 1 час 40 минут. Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 тыс. руб.

Алла Чижова