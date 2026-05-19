Роналду в шестой раз вошел в заявку сборной Португалии на чемпионат мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий Криштиану Роналду вошел в число 27 футболистов, включенных в состав сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

41-летний Роналду выступит на шестом чемпионате мира в карьере. Впервые форвард сыграл на мировом первенстве в 2006 году в Германии. Тогда команда уступила хозяевам турнира в матче за третье место (1:3). Этот результат стал для Роналду лучшим на чемпионатах мира.

Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду провел 226 матчей, в которых забил 143 мяча. Он является рекордсменом по числу голов в составе национальных команд. В 2016 году нападающий стал чемпионом Европы.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Мексика и Канада. На групповом этапе португальцы проведут матчи со сборными Узбекистана, Колумбии и ДР Конго.

С 2023 года Криштиану Роналду выступает за саудовский «Ан-Наср». Ранее онпредставлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Таисия Орлова