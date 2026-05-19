На Кубани за взятки осудили сотрудника компании, занимающейся морскими грузоперевозками

Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес приговор сотруднику компании, осуществляющей морские грузовые перевозки, признав его виновным в даче взятки должностным лицам (ч. 2 ст. 291 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На скамье подсудимых оказался суперинтендант судоходного отдела Аскарбий Кулов. Установлено, что в апреле 2025 года в ходе внеочередного освидетельствования судна Ivan Poddubny представителями Российского морского регистра судоходства он передал должностным лицам 100 тыс. руб. за оформление акта, подтверждающего соответствие судна требованиям безопасности мореплавания.

По данным суда, документ должен был удостоверить пригодность судна к эксплуатации с точки зрения охраны человеческой жизни на море, сохранности грузов и экологической безопасности.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков