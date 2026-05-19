В апреле на Кубани выдали 62 тысячи кредитных карт на 7,3 млрд рублей

В апреле 2026 года российские банки оформили 1,39 млн кредитных карт, что на 3% превышает показатель марта, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 22%. На Кубани в апреле выдали 62 тыс. кредиток на 7,3 млрд руб.

Совокупный объем лимитов по выданным кредитным картам достиг 164,3 млрд руб., что на 8% больше, чем месяцем ранее. По сравнению с апрелем 2025 года показатель вырос на 14%.

Средний лимит по кредитной карте в апреле составил 119 тыс. руб., увеличившись за месяц на 5 тыс. руб. В то же время в годовом выражении показатель сократился на 7 тыс. руб.

За январь—апрель 2026 года банки выдали россиянам 4,82 млн кредитных карт с совокупным лимитом 537,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 4%, тогда как общий объем лимитов снизился на 3%.

В число регионов—лидеров по объему лимитов в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. В Краснодарском крае за месяц оформили 62 тыс. кредитных карт с общим лимитом 7,3 млрд руб. Средний лимит по карте в регионе составил 118 тыс. руб.

Наиболее высокие лимиты банки одобряли жителям Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Республики Саха (Якутия).

Самая высокая востребованность кредитных карт по итогам первых четырех месяцев года зафиксирована в Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждые 100 жителей пришлось по четыре новые кредитные карты. Наименьший интерес к продукту отмечен в Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика.

