В 2027 году в Новороссийске построят распределительный центр за 7,7 млрд рублей

В Новороссийске к 2027 году планируют завершить строительство оптово-распределительного центра стоимостью 7,7 млрд руб. Проект реализуется в рамках соглашений, заключенных на ПМЭФ 2024, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Объект возводят в станице Раевской под Новороссийском. Первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию, сдача помещений арендаторам намечена на июнь 2026 года. Вторую очередь рассчитывают запустить в январе 2027 года.

В краевом департаменте потребительской сферы отметили, что центр станет одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры Новороссийска и позволит укрепить товаропроводящую сеть региона. По словам руководителя ведомства Романа Куринного, реализация проекта должна упростить дистрибуцию продукции и повысить конкурентоспособность производителей.

Общая площадь складского комплекса составит 104,3 тыс. кв. м. Центр будет рассчитан на хранение и обработку различных категорий товаров, включая продукцию с температурным режимом от +15 до +17 градусов, пожароопасные грузы и вторсырье. Также предусмотрены возможности фасовки и упаковки продукции с использованием оборудования арендаторов.

