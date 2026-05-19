В подмосковном Солнечногорске запретили прокат электросамокатов

Власти Солнечногорска запретили на всей территории городского округа прокат средств индивидуальной мобильности. Постановление администрации от 15 мая было опубликовано 18-го числа. В документе указано, что решение вступает в силу со дня подписания.

«Запретить ... движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний», — указано в постановлении. На частные СИМ запрет не распространяется.

На прошлой неделе работу сервисов по аренде электросамокатов и электровелосипедов запретили в Лобне, ранее — в Люберцах, Котельниках и Раменском, а также в Жуковском. В городскую прокуратуру последнего пожаловалась Ассоциация операторов микромобильности. Представители отрасли заявили надзорному ведомству, что решение о запрете не отвечает «принципам разумности, законности, обеспечения баланса публичных и частных интересов». Инициаторы запретов использования кикшеринговых СИМ, в свою очередь, настаивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пешеходов.