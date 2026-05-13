В Лобне запретили прокат электросамокатов

Администрация подмосковной Лобни запретила работу сервисов по аренде электросамокатов и электровелосипедов на территории округа. Это следует из постановления, размещенного на сайте органа местного самоуправления.

Согласно документу, с 8 мая в Лобне запрещена деятельность операторов, оказывающих услуги по предоставлению средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Аналогичные меры уже действуют в подмосковных Люберцах, а также в Котельниках и Раменском. Глава Люберец Владимир Волков заявлял, что решение приняли для обеспечения безопасности жителей города и борьбы с нарушением правил парковки самокатов.