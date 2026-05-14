Операторы пожаловались в прокуратуру на запреты кикшеринга

Ассоциация операторов микромобильности обратилась в прокуратуру подмосковного Жуковского после того, как администрация городского округа запретила с 27 апреля работу кикшеринговых сервисов. «Ъ» ознакомился с текстом обращения и копией решения окружной комиссии по безопасности дорожного движения.

Решение местных властей, считает ассоциация, не отвечает «принципам разумности, законности, обеспечения баланса публичных и частных интересов», и содержит признаки нарушения законодательства. Организация указывает, что администрация округа создает необоснованные препятствия к «осуществлению предпринимательской деятельности сервисов» по аренде электросамокатов и развитию транспортных услуг. Ассоциация призвала прокуратуру не допускать нарушения прав и законных интересов организаций по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Ъ» направил запрос в прокуратуру Московской области, но ответа не получил.

С начала года запреты на работу кикшеринга действуют в подмосковных Люберцах, а также в Котельниках, Раменском и Лобне. Глава Люберец Владимир Волков заявлял, что решение приняли для обеспечения безопасности жителей города и борьбы с нарушением правил парковки самокатов. В Москве кикшеринговый сезон действует с 1 апреля.

