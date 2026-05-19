Ярославская область поставила в Китай 189 тонн куриных крыльев

За три месяца 2026 года ярославские сельхозпроизводители поставили в Китай 189 тонн куриных крыльев. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской таможни.

Всего же таможенники за истекший период проконтролировали экспорт 351 тонны частей тушек кур, в том числе 162 тонны куриных лапок — сырья для приготовления популярных национальных блюд.

В пресс-службе рассказали, что за 2025 год в Китай из Ярославской области было вывезено 2,5 тыс. тонн частей куриных тушек, в том числе 1 тыс. тонн куриных крыльев.

Алла Чижова