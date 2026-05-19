«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Сочи из Сибири

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы в Сочи из Барнаула и Кемерово в рамках подготовки к летнему туристическому сезону. Полеты по обоим направлениям стартуют в конце мая и будут выполняться два раза в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что восстановление рейсов позволит повысить транспортную доступность курортов Краснодарского края для жителей Сибири, а также поддержит туристические и деловые связи между регионами в период высокого спроса на внутренние авиаперевозки.

По маршруту Барнаул—Сочи—Барнаул рейсы будут выполняться с 23 мая по 19 сентября. Самолеты будут отправляться по четвергам и субботам. Полетная программа между Кемерово и Сочи стартует 25 мая и продлится до 25 сентября. На этом направлении рейсы запланировали по понедельникам и пятницам.

В авиакомпании подчеркнули, что запуск дополнительных рейсов связан с традиционным ростом пассажиропотока на южные курорты в летний период. Сочи остается одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма, особенно в высокий сезон.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ЮТэйр» также расширяет полетную программу в Сочи. В начале июня перевозчик запустит прямые рейсы из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

По данным аэропорта Сочи, в 2025 году воздушная гавань обслужила 12,5 млн пассажиров, из которых 10,7 млн пришлось на внутренние направления. Наиболее востребованными маршрутами традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

В условиях высокого туристического спроса авиакомпании продолжают увеличивать количество рейсов на курорты Краснодарского края. Расширение маршрутной сети позволяет перераспределять пассажиропоток в период летних отпусков и повышает доступность отдыха на черноморском побережье для жителей различных регионов страны.

Мария Удовик