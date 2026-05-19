Свердловские депутаты ограничили использование ИИ в предвыборной агитации

Законодательное собрание Свердловской области одобрило изменения в избирательный кодекс региона, которые включают ограничения на использование в агитационных материалах изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Первый вице-спикер Дмитрий Жуков («Единая Россия») пояснил, что поправки направлены на проведение документа в соответствие с федеральным законом.

По его словам, кандидатам и партиям будет запрещено использовать изображения и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданные с применением ИИ. Господин Жуков добавил, что законопроект предусматривает ряд исключений, которые разрешают использовать генерацию изображений и голоса только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование своих изображений. Также допускается использование в предвыборной агитации фото и голоса россиян старше 18 лет с их письменного согласия.

До принятия закона в агитации разрешено было использовать фотографии только самих кандидатов, в том числе в окружении неопределенного круга лиц. В марте депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди») предложили Минцифры запретить генерировать изображения, голос или иной образ конкретного человека без его согласия. По мнению авторов инициативы, ее введение поможет в том числе обеспечить защиту конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Проект прошел третье чтение в Госдуме 21 апреля. В начале мая закон подписал президент Владимир Путин.

