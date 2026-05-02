Путин подписал закон об условиях использования ИИ в агитации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать в предвыборной агитации созданные искусственным интеллектом образ и голос физического лица только при наличии его письменного согласия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, такое согласие могут дать только граждане России, достигшие 18 лет. При этом избирательное объединение вправе использовать сгенерированные ИИ изображение и голос выдвинутого им кандидата. Сам кандидат также может использовать созданные нейросетью свои образ и голос, в том числе на фотографиях с другими людьми.

Отдельно прописано правило для лиц, аффилированных с иностранными агентами: если их образ или голос используются в агитации, это должно сопровождаться специальной пометкой. Закон направлен на регулирование использования технологий искусственного интеллекта в избирательном процессе и вступает в силу после официального опубликования.