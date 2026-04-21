Госдума уточнила правила использования ИИ-изображений в предвыборной агитации

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, запрещающий использовать сгенерированные нейросетями изображения и голоса физлиц без их письменного согласия. Документ опубликован в базе нижней палаты.

Согласно проекту, разрешать использование ИИ-материалов в агитации смогут россияне, достигшие 18 лет. При этом избирательные объединения допустят к использованию сгенерированных изображений выдвинутых ими кандидатов. Сами кандидаты тоже будут иметь право распространять такие материалы с собственным лицом и голосом.

Использование в агитационных материалах изображения или голоса физлица, «аффилированного с иностранным агентом», необходимо сопровождать отметкой с упоминанием этой аффилированности, следует из текста проекта.

В конце марта депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо в Минцифры. Они предложили запретить генерировать изображения, голос или иной образ конкретного человека без его согласия. Как отметили депутаты, министерство опубликовало проект о регулировании ИИ в марте, однако в нем нет прямой нормы, которая была бы аналогичной той, которую они предложили. По мнению авторов инициативы, ее введение позволит обеспечить баланс между развитием ИИ-технологий и защитой конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни.