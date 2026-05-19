Мэрия объяснила запрет на пронос воды в фан-зону на Советской площади

В Ярославле запретили проносить жидкость в различных упаковках на территорию хоккейной фан-зоны на Советской площади в целях обеспечения безопасности и охраны общественного порядка. Такое пояснение дали в мэрии, отвечая на вопрос местного жителя.

«Под видом воды или других жидкостей можно пронести запрещенные вещества: алкоголь, компоненты взрывных устройств, огнеопасные или ядовитые вещества, наркотики в жидком виде»,— добавили в мэрии.

В мэрии уточнили, что количество напитков в фудтраках, работающих на Советской площади, увеличат — соответствующий вопрос уже проработан.

Запреты на пронос воды на массовые мероприятия вводятся в регионе как минимум с конца 2025 года. Тогда о такой мере заявили в КЗЦ «Миллениум» и ярославском планетарии.

Алла Чижова