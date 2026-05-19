Минфин России не рассматривает варианты поддержки АЛРОСА

Министерство финансов России сейчас не рассматривает возможные способы поддержки алмазодобывающей компании АЛРОСА (MOEX: ALRS) в условиях дефицита алмазов и бриллиантов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ситуация у компании — не критическая, учитывая, что мировой алмазный рынок переживает кризис.

«Я бы не сказал, что ситуация критическая... АЛРОСА из всех предприятий, которые в мире работают, может быть, не в самом лучшем (положении.— “Ъ”), но, я бы сказал, во втором самом лучшем из всех в мире»,— заявил господин Моисеев (цитата по ТАСС). Он добавил, что бюджетом предусмотрены закупки алмазов в государственный фонд на случай, если такие закупки потребуются.

Замминистра сравнил положение АЛРОСА с южноафриканской алмазодобывающей компанией De Beers. По его словам, последняя находится в «глубоко отрицательной EBITDA». Господин Моисеев напомнил, что мировой алмазный рынок находится в кризисе уже около полутора лет. «Я очень рад, что мы совместно с руководством компании в свое время сделали правильный выбор. В хорошие времена избавились от большого количества долга, накопили денежную подушку»,— подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что Минфин ожидает введения экспортных пошлин на алмазы в этом году.

АЛРОСА — один из лидеров алмазодобывающей отрасли в России. Охватывает все звенья алмазно-бриллиантового производства от геологоразведки до создания бриллиантов и украшений. Основные активы АЛРОСА расположены в Якутии и Архангельской области. В начале 2026 года компания из-за растущего дефицита подняла цены почти на половину ассортимента. По оценке компании, стоимость продукции весом от 2 до 10 карат в первом квартале увеличилась на 6–9%.

