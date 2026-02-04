Минфин объяснил механизм введения экспортной пошлины на алмазы

Экспортные пошлины на алмазы в России затронут не весь экспорт, а определенные весовые категории, пояснил Минфин. Прямым плательщиком выступит декларант — то есть экспортер сырья. Основные параметры, включая размер ставки, границы этих категорий и механизм распределения сырья внутри страны пока находятся на этапе обсуждения и согласования. Минфин разъяснил механизм введения пошлины в ответ на запрос РБК.

По данным ведомства, планируется установить вывозную таможенную пошлину в отношении алмазов «тех весовых групп, огранка которых в России экономически целесообразна». Министерство рассчитывает, что при развитии отрасли проблема неконкурентоспособности огранки мелких алмазов решится и условия огранки алмазов выровняются.

«Сегодня практически все производство бриллиантов сконцентрировано в одной стране, что для алмазного рынка является негативным фактором и может усиливать негативные последствия падения конечного спроса наподобие «эффекта домино»,— добавили в Минфине.

В конце января стало известно, что министерство готовит проект указа, по которому в России могут ввести экспортные пошлины на необработанные алмазы. Своей целью Минфин назвал поддержку отечественной гранильной отрасли. Сейчас 90% алмазов в мире обрабатывается в Индии, а в РФ — менее 5% добываемых камней. По оценкам аналитиков, развитие отрасли может обойтись в десятки миллиардов рублей.

