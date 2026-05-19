В АТОР сообщили о дефиците билетов на поезда в Сочи летом

Спрос на железнодорожные поездки к черноморским курортам Краснодарского края продолжает расти. Значительная часть билетов на летние поезда в направлении Сочи и Анапы уже выкуплена, а на наиболее востребованные даты свободных мест практически не осталось. Об этом 19 мая сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным экспертов, особенно высокий спрос фиксируется на маршрутах из Москвы в Сочи. На первую половину июля в продаже осталось около 4–5% мест. В направлении Анапы ситуация пока менее напряженная — свободными остаются порядка 16–17% билетов. В АТОР отметили, что дефицит мест традиционно наблюдается на фоне высокого интереса к летнему отдыху на черноморском побережье.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что пассажирам, планирующим поездки в высокий сезон, необходимо приобретать билеты заранее — в день открытия продаж, которые начинаются за 90 суток до отправления состава. По его словам, ближе к дате поездки свободных мест практически не остается, особенно на популярных направлениях и быстрых поездах.

Эксперты уточнили, что в первую очередь пассажиры выкупают билеты на скоростные и фирменные составы, после чего повышается спрос и на более длительные маршруты. При этом наиболее доступными по стоимости остаются места в плацкартных вагонах. Так, стоимость поездки из Москвы в Сочи в июле начинается примерно от 5,5 тыс. руб. На фирменных поездах цена билета может достигать 9 тыс. руб. и выше.

Стоимость поездки в купейных вагонах зависит от категории поезда и уровня спроса. Минимальные тарифы составляют около 7 тыс. руб., а в отдельных фирменных составах, включая поезд №102 Москва—Адлер, цена билета достигает 17,5 тыс. руб. за место.

Высокий спрос фиксируется и на места повышенной комфортности. По информации АТОР, на первую половину июля уже распродали не менее 70% билетов в вагоны СВ и люкс на маршрутах из Москвы в Сочи.

Ранее сообщалось, что на летний период дополнительные пассажирские поезда к курортам Краснодарского края назначили на Приволжской железной дороге. Составы будут курсировать из Саратова в Анапу, Новороссийск и Сириус. Кроме того, Восточно-Сибирская железная дорога запустит сезонные поезда в Сочи и Анапу из Иркутска, Тынды, Читы и Северобайкальска.

Мария Удовик