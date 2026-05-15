Советский райсуд Уфы изучит жалобу Ратмира Мавлиева на следователей

Советский районный суд Уфы 25 мая рассмотрит жалобу главы городской администрации Ратмира Мавлиева на действия и решения правоохранительных органов, расследующих уголовное дело в его отношении. Заявление сити-менеджера поступило позавчера, следует из судебной картотеки.

Один из адвокатов обвиняемого Булат Зиакаев комментировать суть претензий к следователям отказался, сославшись на адвокатскую тайну.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Главу администрации Уфы обвиняют в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двух эпизодах превышениях должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как рассказывал «Ъ», 30 апреля Советский райсуд Уфы арестовал чиновника до 11 июля, однако спустя менее чем неделю Верховный суд Башкирии отправил его под домашний арест. Утром 12 мая его госпитализировали из-за жалоб на проблемы с сердцем.

