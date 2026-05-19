Ученые получили коллаген из медуз Азовского и Черного морей

Получение нативного коллагена из медуз открывает новые возможности для переработки биомассы желетелых организмов Азовского и Черного морей и создания продукции для медицинской отрасли. Об этом сообщили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты отметили, что исследования приобретают особую актуальность на фоне роста численности медуз в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, где объем их биомассы, по предварительным оценкам, достиг миллионов тонн.

В институте подчеркнули, что массовое распространение медуз создает серьезные сложности для рыболовства и влияет на состояние экосистемы. В связи с этим переработку биомассы рассматривают как один из возможных способов снижения нагрузки на отрасль и одновременного получения востребованного сырья для медицины и косметологии.

Как сообщили в пресс-службе ВНИРО, специалистам Южного филиала института удалось выделить кислоторастворимый и пепсинорастворимый нативный коллаген из предварительно замороженных и посоленных медуз-корнеротов. Полученные образцы могут использоваться в дальнейших научных исследованиях и разработках в области регенеративной медицины.

Ученые уточнили, что технология получения коллагена остается сложной и требует строгого соблюдения параметров на всех этапах производства. Дополнительные трудности связаны со спецификой сырья, поскольку биомасса медуз содержит до 96–98% воды. В настоящее время специалисты рассматривают различные варианты предварительной обработки сырья, а также способы оптимизации экстракции коллагена для увеличения выхода конечного продукта.

По данным исследователей, результаты работы могут быть использованы при создании материалов для тканевой инженерии, дерматологии и разработки ранозаживляющих, противовоспалительных и гемостатических средств. Кроме того, технология открывает перспективы для производства компонентов для медицинских и косметических препаратов.

Ранее ученые уже заявляли о возможности промышленной переработки расплодившихся в Азовском море медуз. По оценкам специалистов, из одного миллиона тонн желетелых организмов можно получать до 260 тыс. тонн белка.

В 2025 году в Азовском море зафиксировали рекордный рост солености воды. В Таганрогском заливе показатель достиг почти 12%, а в открытой части моря — около 16%. Такие условия способствовали активному распространению гребневиков и сцифоидных медуз, что привело к увеличению их биомассы в акватории.

Мария Удовик