На восстановление оползневого участка в Сочи направили более 84 млн рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочей поездки по Лазаревскому району оценил ход ликвидации последствий оползня на улице Изобильной. После схода земляных масс на аварийном участке дороги местного значения власти приняли решение о проведении неотложных восстановительных работ. Под угрозой оказались сразу две транспортные артерии — дорога, ведущая в село Ордынка, а также расположенное ниже Барановское шоссе с интенсивным движением транспорта, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Как сообщил Андрей Прошунин, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации администрация города подготовила пакет документов для участия в краевом отборе на финансирование восстановительных мероприятий. Из бюджета Краснодарского края на проведение работ направили 80,5 млн руб., еще около 4 млн руб. выделили из городского бюджета.

По словам мэра Сочи, комплекс мероприятий позволит укрепить склон, защитить дорожную инфраструктуру и обеспечить безопасное движение транспорта в этом районе. В настоящее время специалисты завершили первый этап восстановительных работ — склон временно укрепили специальными инженерными конструкциями.

Следующим этапом станет устройство бетонных плит, на которых разместят буровую установку. С ее помощью в склон забурят 36 свай. Они станут основанием для подпорной стены длиной 75 м, которая должна предотвратить дальнейший сход грунта. Одновременно на участке выполнят работы по устройству новой системы водоотведения.

Кроме того, проект предусматривает восстановление более 600 кв. м сельской дороги, ведущей к частному сектору. Работы проводят в рамках комплекса мер по устранению последствий оползневых процессов и стабилизации аварийного участка.

В администрации Сочи отметили, что завершить весь комплекс восстановительных мероприятий на улице Изобильной планируют к концу ноября. Реализация проекта позволит обеспечить устойчивость склона, сохранить транспортную доступность территории и снизить риски возникновения новых чрезвычайных ситуаций в период неблагоприятных погодных условий.

