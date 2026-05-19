Главу ярославской УК оштрафовали за затопление подвала и граффити на домах

В Ярославле директора АО «Управляющая компания многоквартирными домами Кировского района» оштрафовали на 75 тыс. руб. за нарушения при содержании шести многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Надзорное ведомство в ходе проверки выявило нарушения в МКД на улицах Свободы, Республиканской, Городской Вал, Суркова и Володарского. В этих домах обнаружены затопление подвала, аварийное состояние электрооборудования, повреждения отделочных слоев стен и ступеней. Также зафиксированы факты несвоевременных уборки и удаления граффити.

На основе материалов проверки прокуратура возбудила дела об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований. По итогам рассмотрения был наложен штраф.

«После вмешательства прокуратуры нарушения устранены»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова