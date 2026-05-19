В Ярославской области отдохнут 320 детей из Запорожской области

В Ярославской области в этом году отдохнут 320 детей из Запорожской области. Об этом на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи областной думы сообщила замминистра образования Светлана Астафьева.

Она сообщила, что дети будут отдыхать в санатории «Искра» в Гаврилов-Ямском округе и детском лагере «Полянка» в Рыбинском округе. На эти цели будет выделено 23 млн руб. из резервного фонда губернатора.

«Отдыхать у нас будут 320 детей и в летний, и в осенний период. Все вопросы с Запорожской областью решены. Единственное, что сейчас там очень сложная ситуация. Буквально собираем видеоконференцсвязь еженедельно. Надеемся, что все сложится и эти дети отдохнут в наших лагерях»,— сказала госпожа Астафьева.

Алла Чижова